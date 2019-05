Pogoń Szczecin. Michał Żyro i Jin Izumisawa odejdą z klubu po sezonie

Wypożyczenie Michała Żyry z Wolverhampton Wanderers nie zostanie przedłużone, a kontakt Jina Izumisawy zostanie rozwiązany za porozumieniem stron - poinformował na konferencji prasowej trener Pogoni Szczecin Kosta Runjaić.

Przygoda obu piłkarzy ze szczecińskim klubem nie była specjalnie udana. Żyro został wypożyczony przed sezonem z angielskiego Wolverhampton Wanderers, ale szybko nabawił się kontuzji i w rundzie jesiennej uzbierał na boisku zaledwie 11 minut. Latem także nie potrafił przebić się do składu i sezon kończy z zaledwie 11 rozegranymi meczami (dwoma od pierwszej minuty) i jednym strzelonym golem.

Przyszłość Żyry nie jest jasna. Napastnik po ciężkiej kontuzji, jaką odniósł na początku swojej przygody z Wolverhampton, nie jest w stanie wrócić do pełnej formy. W dodatku wciąż ciągną się za nim drobne urazy. Z pewnością nie wróci także do Anglii, bowiem "Wilki" w międzyczasie awansowały do Premier League, a miniony sezon zakończyły na wysokiej, siódmej pozycji.

Pogoń rozwiązała także kontrakt z Japończykiem Jinem Izumiasawą. 27-letni Japończyk był zawodnikiem "Portowców" od 5 stycznia. Rozegrał tylko jedno spotkanie, zdobył jedną bramkę.

Klub ze Szczecina już wcześniej poinformował, że po zakończeniu sezonu z drużyny odejdą Łukasz Załuska, Spas Delew oraz David Niepsuj. Z kolei Sebastian Walukiewicz został sprzedany do Cagliari Calcio.

