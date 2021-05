Michał Kucharczyk został zawieszony przez UEFA na pięć spotkań europejskich pucharów. To jeszcze pokłosie czerwonej kartki, jaką zobaczył jako piłkarz Legii Warszawa.

Pogoń Szczecin wywalczyła prawo gry w eliminacjach Ligi Konferencji, ale w pierwszych spotkaniach będzie musiała sobie radzić bez Michała Kucharczyka.

"UEFA potwierdziła zawieszenie Michała Kucharczyka w pięciu pojedynkach europejskich pucharów. Kara pięciu spotkań zawieszenia to efekt czerwonej kartki, którą Michał Kucharczyk otrzymał 16 sierpnia 2018 roku w meczu pomiędzy Legią Warszawa a Football 1991 Dudelange" - poinformowała Pogoń.

Kucharczyk zawieszony przez UEFA

Jak poinformowali "Portowcy" klub wystąpił do UEFA z pytaniem, czy kara nałożona na - wówczas - piłkarza Legii będzie obowiązywać także po jego transferze. Spotkała się z pozytywną odpowiedzią.



Oznacza to, że w przypadku pozytywnego scenariusza i awansów zespołu do kolejnych etapów, piłkarz będzie mógł zagrać dopiero w rewanżu IV rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji edycji 2021/2022.



Kucharczyk czerwoną kartkę zobaczył już po zakończeniu spotkania z Dudelange, gdy nie mógł pogodzić się z odpadnięciem Legii z europejskich pucharów.

