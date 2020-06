Pogoń Szczecin poinformowała, że nowym piłkarzem "Portowców" został Mariusz Fornalczyk. Młody zawodnik wcześniej występował w barwach Polonii Bytom.

Mariusz Fornalczyk jest wychowankiem Polonii Bytom. 17-latek występuje na pozycji pomocnika, a debiut w seniorskim zespole ekipy z Górnego Śląska zaliczył w sezonie 2017/2018.



Szybko został włączony do pierwszego zespołu, a w poprzedniej kampanii rozegrał 13 spotkań, podczas których zdobył dwie bramki. Wcześniej występując w Polonii udało mu się wywalczyć awans z IV do III ligi.



- To będzie przeskok z trzeciej ligi do Ekstraklasy, więc też jestem ciekawy jak to będzie. Wierzę, że koledzy dobrze przyjmą mnie w szatni. Mam nadzieję, że w kolejnym sezonie dostanę szansę występów i ogrywania się w Ekstraklasie - zaznaczył młodzieżowy reprezentant Polski, cytowany na oficjalnej stronie klubu.

