Pogoń Szczecin rozpoczyna już przebudowę kadry przed nowym sezonem. Trener Kosta Runjaić poinformował, że z klubem pożegnają się Łukasz Załuska, David Niepsuj i Spas Delew.

Zdjęcie Łukasz Załuska /Paweł Polecki/REPORTER /East News

Pogoń jest w tym sezonie chwalona przez ekspertów, ale do ostatnich kolejek musiała walczyć o miejsce w grupie mistrzowskiej i po 32 kolejkach zamyka górną ósemkę. Przed kolejnym sezonem w składzie drużyny można spodziewać się kilku zmian - klub już dziś rozpoczyna wietrzenie szatni przed nowym sezonem.

Spośród trójki piłkarzy, których odejście ogłosił Runjaić, najmocniejszą pozycję w drużynie miał Załuska. Grał w Pogoni od dwóch lat. Do końca rundy zasadniczej był podstawowym bramkarzem zespołu. Dopiero potem 36-letni piłkarz trafił na ławkę rezerwowych, a w jedenastce zastąpił go Jakub Bursztyn.



Delew i Niepsuj grali w Pogoni przez trzy sezony. Wokół sprawy Bułgara toczył się zresztą spór klubu z FIFA, która w październiku ukarała Pogoń zakazem transferów. Według światowej federacji Delew miał naruszyć przepisy, gdy jednostronnie rozwiązał kontrakt z Beore Stara Zagora. W kwietniu Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie uchylił jednak decyzję FIFA.



Bułgar w Pogoni rozegrał 72 mecze, zdobył 11 bramek. W tym sezonie trafił jednak do siatki tylko dwa razy. Niepsuj w trzy lata uzbierał 40 występów w szczecińskim klubie, ale wiosną występował tylko w trzecioligowych rezerwach.

Kontrakty całej trójki piłkarzy, z których rezygnuje Pogoń, wygasają po sezonie. Klub ze Szczecina w sobotę o godz. 18 w 33. kolejce Ekstraklasy zagra z Lechem Poznań.