W lipcowym wyjazdowym meczu eliminacji Ligi Konferencji UEFA, z chorwackim zespołem NK Osijek, piłkarze Pogoni Szczecin wystąpili w koszulkach z logo Fundacji Sport Twoją Szansą na rękawku, zamiast z logo STS, sponsora klubu. Teraz 17 z nich można licytować we wspólnej akcji klubu oraz fundacji.

Goalball to sport dla osób niedowidzących i niewidomych, który w tym roku obchodzi swoje 75. urodziny. Początkowo miał służyć jako forma rehabilitacji inwalidów wojennych, obecnie jest to jedna z najpopularniejszych zespołowych dyscyplin sportu dla osób niepełnosprawnych (na paraolimpiadzie od 1976 roku), uprawiana w ponad stu krajach świata, zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety. Goalball to swoiste połączenie piłki ręcznej i gry bramkarza w piłce nożnej, z domieszką rzutów rodem z kręgli. Ponadto właśnie dziś, 25 sierpnia, rozpoczyna się rywalizacja w goalballu na igrzyskach paraolimpijskich w Tokio.

Goalball Szczecin jest jedyną drużyna na północy Polski, biorąca udział w najwyższej klasie rozgrywek krajowych. Istnieje od 2013 roku i reprezentuje obecnie Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin. Zespół poszerza w ostatnim czasie swój dorobek medalowy (brązowy medal Pucharu Polski 2020, złoty medal w Pucharze Polski 2021, trzecie miejsce w aktualnej tabeli I ligi w Mistrzostwach Polski 2021), a także posiada w swoim składzie reprezentantów Polski.

Jak licytować koszulki Pogoni Szczecin?

Licytacja ruszyła w środę, 25 sierpnia i potrwa do 4 września. Wystarczy wejść na stronę zbiórki, która znajduje się tutaj, wyszukać interesującą nas koszulkę i zaproponować swoją stawkę. Do każdej koszulki dołączony będzie oryginalny certyfikat z podpisami piłkarzy. Całość zostanie zapakowana w eleganckie pudełko.

Licytacja charytatywna koszulek meczowych Pogoni Szczecin to kolejna tego typu akcja zainicjowana przez Fundację Sport Twoją Szansą. Pod koniec ubiegłego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy organizacja przeprowadziła trzy licytacje koszulek Lecha Poznań, w których piłkarze Kolejorza zagrali w eliminacjach Ligi Europy 2020/2021.