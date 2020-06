Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 1-1. Kosta Runjaić: Mecz był średni

Pogoń Szczecin zakończyła rundę zasadniczą remisem 1-1 z Lechią Gdańsk.

"Portowcy" zakończyli rozgrywki rundy zasadniczej PKO Ekstraklasy, na szóstym miejscu. Trener Pogoni, Kosta Runjaić starał się szukać pozytywów w remisowym meczu z Lechią (1-1), który jego drużyna osiągnęła po ciężkim nokaucie w Poznaniu z Lechem (0-4).

- Obie drużyny pokazały na co je obecnie stać. Wynik jest sprawiedliwy. Celem jest osiągnąć teraz lepszy wynik niż w poprzednim sezonie. Na pewno sytuacja nie jest łatwa dla zespołu. Musimy trochę odpocząć i dojść do siebie, żeby dobrze się przygotować do następnego meczu. Słyszałem, że o Pogoni mówi się, że w grupie mistrzowskiej jest "na urlopie". Ja się z tym nie zgadzam. W pierwszym moim roku graliśmy o przetrwanie. W ostatnim roku zdobyliśmy najlepszy wynik. Na pewno będziemy o tym pamiętać i chcemy grać na maksimum, ale zobaczymy, co będzie możliwe. Chcę pogratulować zespołowi, że po porażce w Poznaniu widać było poprawę. W następnych meczach będziemy się jeszcze lepiej prezentować - podsumował Kosta Runjaić, trener Pogoni Szczecin.

