Pogoń Szczecin. Lasza Dwali odchodzi

Reprezentant Gruzji i stoper Pogoni Szczecin Lasza Dwali przechodzi do lidera węgierskiej ekstraklasy Ferencvarosu Budapeszt.

Zdjęcie Lasza Dwali /Piotr Matusewicz /East News

30-krotny reprezentant Gruzji w Polsce pojawił się w 2016 r. Mającego wówczas zaledwie 21 lat obrońcę sprowadził z MSV Duisburg wrocławski Śląsk. Młody obrońca latem 2017 r. wypadł z kadry meczowej dolnośląskiego zespołu i przed sezonem 2017/18 trafił do Pogoni Szczecin. Na Pomorzu Zachodnim, pod okiem trenera Kosty Runjaica stał się podstawowym piłkarzem Pogoni. W jej barwach rozegrał 46 meczów ligowych i trzy w Pucharze Polski. Zdobył trzy bramki. Wszystkie po stałych fragmentach gry.

Przygotowania do wznowienia rozgrywek polskiej ekstraklasy rozpoczął z Pogonią. Udał się też z kadrą trenera Runjaica na krótkie zgrupowanie do Pogorzelicy. Potem jednak odbył testy medyczne na Węgrzech i w piątek 22 lutego został sfinalizowany jego definitywny transfer do Ferencvarosu.

"Dziękujemy Laszy za wspólne półtora roku. Dwali zagrał w Pogoni dużo dobrych meczów, na pewno też rozwinął się jako piłkarz. My z kolei mamy świadomość, że kontrakt zawodnika wygasał za rok, więc był to najlepszy moment, by dokonać transferu. Na tej sytuacji skorzystają wszyscy: zawodnik, który był zdecydowany na zmianę otoczenia oraz klub, który zyska finansowo i wypromował kolejnego zawodnika" - ocenił transfer Dariusz Adamczuk odpowiedzialny w Pogoni za decyzje kadrowe.