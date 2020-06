Pogoń Szczecin. Kosta Runjaić: Lepsza gra, gorszy wynik

Trener Pogoni Szczecin Kosta Runjaić po przegranym 0-1 meczu z Lechią Gdańsk żałował wielu niewykorzystanych sytuacji bramkowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Hertha - Bayer 2-0. Asysta Krzysztofa Piątka - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

W odstępie siedmiu dni Pogoń dwa razy w PKO Ekstraklasie zagrała u siebie z Lechią Gdańsk. Najpierw padł remis 1-1, dziś goście wygrali 1-0. Tym samym od czasu wprowadzenia systemu ESA37 gdańszczanie odnieśli szóstą wygraną nad "Portowcami" na siedem rozegranych spotkań w ramach rund finałowych.

Reklama

- W porównaniu do ostatniego meczu z Lechią zagraliśmy lepiej, ale wynik był gorszy. Nie mam zarzutów do drużyny. Straciliśmy bramkę po aucie. Graliśmy kombinacyjnie, ale nie udało nam się strzelić gola. Ten problem jest z nami cały sezon i mamy z tym kłopot. Dziś mieliśmy z dziesięć dobrych sytuacji, żeby zdobyć gola, jeśli takich okazji nie wykorzystujemy, to trudno to analizować - skomentował na pomeczowej konferencji trener Pogoni, Kosta Runjaić.

Faktycznie, jego drużyna miała inicjatywę przez niemal całe spotkanie, jednak nie zdołała pokonać dobrze dysponowanego bramkarza Lechii, Duszana Kuciaka.

- Nie będziemy rezygnować z walki. Następny mecz już za trzy dni. Będzie trochę roszad w składzie. Musimy się szybko przygotować i zregenerować - podsumował trener Pogoni. Kolejny mecz czeka "Portowców" na wyjeździe, w środę 24 czerwca o godzinie 20.30. Rywalem będzie rozpędzona ostatnio drużyna Lecha Poznań.

MS