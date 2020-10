Pogoń Szczecin pokonała Jagiellonię Białystok 3-0 w zaległym meczu 6. kolejki PKO Ekstraklasy. Podopieczni Kosty Runjaicia spisali się bardzo dobrze i awansowali na trzecie miejsce w tabeli.

Pogoń bardzo dobrze zaczęła. Już w pierwszej akcji groźnie strzelał Kacper Kozłowski, ale piłka minimalnie minęła bramkę. Chwilę później jeszcze lepszą szansę miał Luka Zahović, ale też uderzył niecelnie.



Gospodarze się jednak nie poddawali. Cały czas atakowali i w 29. minucie wyszli na prowadzenie. Po wrzutce Huberta Matyni z rzutu wolnego, do własnej bramki trafił Bodvar Bodvarsson.



Oblężenie bramki Jagiellonii trwało, ale w pierwszej połowie wynik już się nie zmienił. "Portowcy" za to świetnie weszli w drugą część. Już w pierwszej akcji wywalczyli rzut karny, po zagraniu ręką Bogdana Tiru. "Jedenastkę" pewnie wykorzystał Sebastian Kowalczyk.



Chwilę później technicznie uderzał Zahović, ale dobrze spisał się Węglarz. W kolejnej akcji strzelał Kucharczyk. Tym razem piłka otarła się o słupek.



Bardziej skuteczny był Gorgon. W 69. minucie drugą asystę zaliczył Matynia. Obrońca Pogoni wykonywał rzut wolny. Zagrał po ziemi w pole karne. Austriak urwał się obrońcy i trafił do siatki.



Pogoń grała bardzo ambitnie. Wysoko prowadziła, ale chciała wykorzystać słabą postawę rywali i nadal groźnie atakowała. Nie udało się jednak podwyższyć wyniku.



Piłkarze Kosty Runjaicia i tak mogą być bardzo zadowoleni ze swojego występu. Dopisali trzy punkty, mają ich już 14 i zajmują trzecie miejsce w PKO Ekstraklasie.



MP



Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok 3-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Bodvar Bodvarsson (29. samobójcza), 2-0 Sebastian Kowalczyk (50. karny), 3-0 Alexander Gorgon (69.)

Żółte kartki - Pogoń Szczecin: David Stec. Jagiellonia Białystok: Bodvar Bodvarsson.

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Mecz bez udziału publiczności.

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - David Stec, Kostas Triantafyllopoulos, Benedikt Zech, Hubert Matynia - Sebastian Kowalczyk, Damian Dąbrowski (80. Tomas Podstawski), Kacper Kozłowski (67. Maciej Żurawski), Alexander Gorgon (73. Kamil Drygas), Michał Kucharczyk (79. Kacper Smoliński) - Luka Zahovic (73. Adrian Benedyczak).

Jagiellonia Białystok: Damian Węglarz - Paweł Olszewski, Ivan Runje, Bogdan Tiru (64. Przemysław Mystkowski) - Bodvar Bodvarsson, Błażej Augustyn, Taras Romanczuk, Fernan Lopez (46. Jakov Puljic), Kris Twardek (64. Mateusz Wyjadłowski), Martin Pospisil - Jesus Imaz (87. Krzysztof Toporkiewicz)

