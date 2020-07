W spotkaniu 34. kolejki pomiędzy drużynami zamykającymi tabelę grupy mistrzowskiej Pogoń Szczecin zremisowała z Jagiellonią Białystok 2-2. Szczecinianie prowadzili, ale w końcówce rywale dogonili rywali i zdobyli punkt.

Pogoń świetnie rozpoczęła spotkanie. Już w trzeciej minucie, po rzucie rożnym, wynik otworzył Kamil Drygas.

Siedem minut później, także po stałym fragmencie, mógł podwyższyć Adam Frączczak. Jego strzał z rzutu wolnego minimalnie minął jednak bramkę.

W 17. minucie sytuacja Pogoni się skomplikowała. Drugą żółtą kartkę obejrzał bowiem Hubert Matynia. Pierwszą zobaczył w piątej minucie. W efekcie przez ponad 70 minut Pogoń musiała grać w osłabieniu.

Piłkarze Jagiellonii próbowali to wykorzystać. Stworzyli kilka okazji, ale kulało wykończenie. Często uderzali niecelnie. Jeśli już trafiali w bramkę, to były to strzały łatwe do obrony dla Dantego Stipicy.

Niewykorzystane okazje zemściły się na drużynie gości w 35. minucie. W polu karnym Damian Węglarz zahaczył Adama Frączczaka i sędzia wskazał na 11. metr. Rzut karny pewnie wykorzystał sam poszkodowany i na przerwę Pogoń schodziła z dwubramkowym prowadzeniem.