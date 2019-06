Igor Łasicki rozpoczął treningi z Pogonią Szczecin. Władze klubu z Pomorza przekonują, że lada dzień podpiszą kontrakt z 24-letnim stoperem.

- Piłkarz otrzymał od Napoli zgodę na treningi z nami. Szczegóły są ustalone, musimy jeszcze tylko dopełnić kwestie formalne. Myślę, że najpóźniej w najbliższy poniedziałek, wtorek Igor będzie naszym zawodnikiem - zapowiada Dariusz Adamczuk, szef pionu sportowego klubu, cytowany przez oficjalny serwis internetowy szczecinian.

Łasicki zostanie więc prawdopodobnie już trzecim stoperem, który tego lata zasili Pogoń. Wcześniej z klubem związali się Grek Konstantinos Triantafyllopoulos oraz Austriak Benedikt Zech. Jeden z nich zastąpi najpewniej w składzie Sebastiana Walukiewicza, który po zakończeniu sezonu przeniósł się do Cagliari z włoskiej Serie A.



Łasicki jako nastolatek wyjechał z Polski do Włoch i trafił do młodzieżowych zespołów Napoli. W Serie A jednak nie zadebiutował i był wysyłany na kolejne wypożyczenia. Ostatnie dwa sezony spędził w Wiśle Płock, gdzie rozegrał 47 meczów w Ekstraklasie.



Jego wypożyczenie do Płocka wygasło, a teraz ma wrócić do Polski na stałe. Powinien wystąpić już w piątkowym sparingu Pogoni z Olympiakosem Pireus.



