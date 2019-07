Pogoń Szczecin. Igor Łasicki nowym piłkarzem

Pogoń Szczecin porozumiała się z Napoli w sprawie transferu Igora Łasickiego. Obrońca podpisał z klubem z Pomorza trzyletni kontrakt.

Łasicki trenował z Pogonią od końca ubiegłego tygodnia. W ciągu ostatnich dni szefowie Pogoni dogadywali szczegóły transferu obrońcy z włoskiego Napoli. Obie strony doszły do porozumienia i 24-letni piłkarz będzie walczył o miejsce na środku obrony zespołu ze Szczecina.

- Ten ruch zamyka temat środka defensywy na sezon 2019/2020. Trener Kosta Runjaić będzie miał do dyspozycji czterech graczy z doświadczeniem ligowym. Cieszymy się, że Igor wybrał naszą propozycję i że udało nam porozumieć się z Napoli. Muszę przyznać, że "dopięcie" tego ruchu nie należało do najłatwiejszych - podkreśla Dariusz Adamczuk, szef pionu sportowego Pogoni, cytowany przez oficjalny serwis internetowy klubu. Tego lata z Pogonią związali się już dwaj inni stoperzy: Grek Konstantinos Triantafyllopoulos oraz Austriak Benedikt Zech.



Łasicki jako nastolatek wyjechał z Polski do Włoch i trafił do młodzieżowych zespołów Napoli. W Serie A jednak nie zadebiutował i był wysyłany na kolejne wypożyczenia do Serie B i Serie C. Ostatnie dwa sezony spędził, w ramach wypożyczenia, w Wiśle Płock, gdzie rozegrał 47 meczów w Ekstraklasie.



W środę Pogoń rozegra kolejny sparing w ramach przygotowań do nowego sezonu - jej przeciwnikiem będzie Hapoel Beer Szewa z Izraela.





