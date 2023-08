Pogoń Szczecin grała o odzyskanie twarzy i podniesienie głowy. Teraz może podnieść

A Bartosz Klebaniuk w bramce Pogoni rozgrywał własną grę - o to, by zmazać plamę z Gandawy. Plamę, którą on sam zrobił. Trener Jens Gustafsson nie posadził go na ławie. Pozwolił mu grać z Radomiakiem i w rewanżu z Belgami, by mu to ułatwić.