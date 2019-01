Jakub Bartkowski po rozwiązaniu kontraktu z Wisłą Kraków szybko znalazł nowy klub. Prawy obrońca podpisał dwuipółletnią umowę z Pogonią Szczecin z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Bartkowski 9 stycznia rozwiązał kontrakt z Wisłą Kraków z winy klubu. Przyczyną były spore zaległości w płatności piłkarzowi.

Prawy obrońca ma za sobą bardzo dobrą rundę - wystąpił w 18 meczach, strzelił jednego gola i zaliczył asystę.



- Trafia do nas zawodnik, który może wnieść dużo dobrego do naszej defensywy. Większa rywalizacja w zespole przekłada się na jakość i na to liczymy. Witamy Kubę na pokładzie! - mówi na oficjalnej stronie klubu Dariusz Adamczuk, dyrektor sportowy klubu ze Szczecina.



Bartkowski ma duże szanse na grę w wyjściowym składzie Pogoni. O miejsce w składzie rywalizować będzie z Davidem Niepsujem oraz Davidem Stecem.



27-letni defensor w przeszłości był zawodnikiem Widzewa Łódź i Wigier Suwałki.



Pogoń zajmuje piąte miejsce w tabeli Ekstraklasy. Do trzeciego w zestawieniu Lecha Poznań traci zaledwie dwa punkty.

