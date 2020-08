Odbywający od tygodnia kwarantannę piłkarze Pogoni Szczecin wracają do treningów. Oznacza to, że mecz pierwszej kolejki ekstraklasy Portowców w Krakowie z Cracovią odbędzie się w wyznaczonym terminie 22 sierpnia.

- Pierwszy wspólny trening po kwarantannie zespół odbędzie w poniedziałek wieczorem. Trenować będą wszyscy oprócz osoby, która tydzień temu miała pozytywny wynik na koronawirusa - poinformował rzecznik prasowy klubu Krzysztof Ufland.

Drużyna Pogoni miała tygodniową przerwę we wspólnych treningach. Po powrocie z obozu w Opalenicy zespół przeszedł testy i u jednego z piłkarzy wynik był pozytywny. Sanepid nakazał kwarantannę. W minioną niedzielę wszyscy piłkarze, oprócz zawodnika z pozytywnym wynikiem, odbyli powtórne badania. Wyniki były negatywne i sanepid zezwolił na powrót do zajęć w grupie. Drużyna trenera Kosty Runjaicia rozpoczęła więc przygotowania do meczu inauguracyjnego z Cracovią, który wyznaczony został na 22 sierpnia o godz. 15.00.

Wcześniej PZPN odwołał mecz Pogoni z Podhalem w Nowym Targu, który miał się odbyć w ramach 1/32 Pucharu Polski.

- Nie ma natomiast żadnych podstaw do tego, by mecz z Cracovią miał się nie odbyć w wyznaczonym terminie - powiedział Ufland.

Portowcy do tego spotkania będą się przygotowywali na obiektach w przygranicznym Kołbaskowie, gdyż na przebudowywanym kompleksie w Szczecinie aktualnie nie ma żadnego boiska.