Brązowi medaliści ze Szczecina rozjechali się po sezonie na urlopy. Część piłkarzy postawiła na odpoczynek w rodzinnych miejscowościach, inni ruszyli w Polskę, a jeszcze inni baterie ładują na tureckiej riwierze. Do treningów przed nowymi rozgrywkami wrócą za trzy tygodnie – 14 czerwca.

Przerwa wakacyjna jest w tym roku dość długa. Sezon został skrócony do zaledwie 30 kolejek, a poza tym w czerwcu i lipcu odbędzie się Euro. Liga musiała zakończyć się na tyle wcześnie, żeby powołani piłkarze zdążyli jeszcze przyjechać na reprezentacyjne zgrupowanie i przygotować się do turnieju. Ten rozpocznie się - przypomnijmy - 11 czerwca.

Trzy dni później w Szczecinie zjawią się piłkarze Pogoni. Jak zwykle, na początek odbędą się bardzo dokładne badania medyczne. Sztab trenerski sprawdzi, czy zawodnicy nie zapuścili się za bardzo przez niemal miesiąc wolnego. Prawdopodobnie po dwóch dniach w gabinetach piłkarze wybiegną na murawę. Najpierw będą szlifować formę na własnych obiektach, a później wyjadą na obóz do Wielkopolski. Co ciekawe, ich bazą będzie Opalenica - czyli to samo miejsce, w którym do Euro przygotowywać się będzie od jutra reprezentacja Polski. Obóz tam potrwa od 23 czerwca do 3 lipca. W jego trakcie odbyć się mają trzy mecze sparingowe. Rywali na razie nie poznaliśmy. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowe zwyczaje Kosty Runjaica, można założyć, że co najmniej jednym z nich będzie któraś drużyna z Ekstraklasy, a drugim zespół zagraniczny.

15 czerwca, podczas przygotowań do sezonu, Portowcy poznają też rywali w walce o Ligę Konferencji Europy. Szczecinianie rywalizację rozpoczną od drugiej rundy eliminacyjnej. Nie będą w niej rozstawieni, co oznacza, że mogą trafić na teoretycznie silniejszego od siebie przeciwnika. Lista potencjalnych rywali jest jednak na razie na tyle długa, że trudno wyrokować, z kim przyjdzie się Pogoni zmierzyć. Jedno jest pewne - pierwszy mecz odbędzie się w czwartek 22 lipca. Rewanż - tydzień później. Ekstraklasa wystartuje natomiast w weekend 23-25 lipca.

Jakub Żelepień