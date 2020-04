Pogoń Szczecin przedłużyła wygasające latem kontrakty z Davidem Stecem i Hubertem Matynią. Umowa pierwszego z nich będzie obowiązywać do 30 czerwca 2021 roku, a drugiego pół roku dłużej.

Przedłużenie umów ze Stecem oraz Matynią oznacza, że Pogoń nie musi się już martwić, co w wypadku kończenia sezonu 30 czerwca. Tego dnia kontrakt wygasa jedynie Ricardo Nunesowi, z którego odejściem po sezonie "Portowcy" od dawna są pogodzeni.

Kontrakt ze Stecem, który jest piłkarzem Pogoni od lata 2018 roku, został przedłużony do 30 czerwca 2021 roku. Prawy obrońca lub pomocnik zagrał w tym sezonie w 17 spotkaniach, zdobywając bramkę i notując dwie asysty. Wcześniej był piłkarzem austriackiego SKN St. Poelten.



Z kolei Matynia trafił do Pogoni jako 18-latek z Vinety Wolin. Lewy obrońca, który był nawet powoływany do reprezentacji Polski przez Jerzego Brzęczka, wystąpił w 18 meczach, strzelając dwa gole i dopisując asystę do swojego dorobku.



W momencie przerwania rozgrywek Pogoń zajmowała szóste miejsce z zaledwie dwoma punktami straty do wicelidera Piasta Gliwice.

