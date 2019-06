Pogoń Szczecin. Dante Stipica nowym bramkarzem

Wyjaśniła się obsada pozycji bramkarza w zespole Pogoni Szczecin. Miejsce w bramce "Dumy Pomorza" po odejściu Łukasza Załuski zajmie Chorwat Dante Stipica.

Zdjęcie Dante Stipica /AFP

Stipica przychodzi do Pogoni na zasadzie wolnego transferu z CSKA Sofia. Podpisał w Szczecinie dwuletnią umowę.

Reklama

Stipica jest wychowankiem Hajduka Split. 28 urodziny obchodził w miniony czwartek, 30 maja. Ma 189 cm wzrostu. W rodzimej pierwszej lidze debiutował już jako 18-latek w sezonie 2009/10. Później jednak nie mógł sobie wywalczyć miejsca w składzie i zmienił klub. Był podstawowym bramkarzem Primoraca Stobrec (drugi poziom rozgrywkowy), z którego w 2013 r. wrócił do Hajduka. Tym razem, od sezonu 2016/17, zdobył sobie dość pewną pozycję w zespole. W ciągu dwóch lat 40 razy zagrał w podstawowym składzie, by przed rokiem przenieść się do CSKA Sofia. W zespole wicemistrza Bułgarii ponownie był zmiennikiem. Zagrał tylko dwa mecze.

- Poznałem trenera Kostę Runjaica. Opowiedział mi o klubie i drużynie. Znam się też ze Zvonimirem Kozuljem, z którym graliśmy w Hajduku. Cieszę się, że znów jesteśmy w jednym zespole - powiedział Stipica po podpisaniu kontraktu.

Chorwat o miejsce w bramce Pogoni będzie rywalizował z 21-letnim Jakubem Bursztynem, który rozegrał w barwach Portowców wszystkie mecze rundy mistrzowskiej poprzedniego sezonu i w ostatnich z nich zbierał bardzo dobre recenzje.

Jednocześnie szczeciński klub poinformował, że od nowego sezonu trenerem bramkarzy został Andrzej Kryształowicz. Były zawodnik m.in. ŁKS Łódź, Polonii Warszawa czy Legii ostatnio trenował bramkarzy Wisły Płock. W Szczecinie zastąpi Borisa Peskovicia.