Pogoń utrzyma miejsce na czele tabeli po 16. kolejce Ekstraklasy! Ekipa z Szczecina pokonała bowiem Cracovię 1-0 i nie musi spoglądać na postawę Legii. Jedynego gola w tym starciu zdobył Kacper Smoliński.

Liderująca Pogoń podejmowała na własnym obiekcie przeżywającą wewnętrzne konflikty Cracovię. Po ostatniej porażce z Wartą trener Michał Probierz podał się do dymisji, tłumacząc swoją decyzję zmęczeniem. Włodarze "Pasów" nie pozwolili mu jednak opuścić klubu na długo. Udał się on jedynie na urlop i dziś powrócił na ławkę trenerską.



Zupełnie inne humory towarzyszyły w ubiegłym tygodniu "Portowcom" i to oni zdecydowanie przeważali w pierwszej połowie. Gospodarze mogli wyjść na prowadzenie już w 7. minucie starcia. Po dośrodkowaniu z bocznej strefy boiska piłkę "przedłużył' Alexander Gorgon, a z najbliższej odległości głową uderzył ją Sebastian Kowalczyk. Gracz Pogoni nie skierował jej jednak do siatki.



Gospodarze często próbowali efektownej gry i prostopadłych podań. Właśnie po jednym z nich w bardzo dobrej sytuacji na zdobycie bramki znalazł się Luka Zahović. Napastnik wpadł w pole karne i oddał strzał, który zdołał obronić Karol Niemczycki.



Na tym nie skończyło się jednak zagrożenie pod bramką "Pasów". Pogoń bardzo sprytnie rozegrała bowiem rzut rożny i piłka znalazła się pod nogami Mariusza Malca, który momentalnie huknął, a pędząca futbolówka odbiła się od poprzeczki.



Zamroczona Cracovia miała problem z konstruowaniem akcji, co bezwzględnie wykorzystali piłkarze Pogoni. W 43. minucie Gorgon posłał dobrą piłkę do Kacpra Smolińskiego, a ten wykorzystał zawahanie defensorów i głową wbił futbolówkę do bramki.

Podopieczni trenera Probierza nie zdołali oddać ani jednego strzału w pierwszej połowie.



Druga część gry mogła się również o wiele lepiej rozpocząć dla ekipy gospodarzy. W 55. minucie Zahović wykorzystał błąd defensorów i wpadł w pole karne. Udało mu się zgubić asystę rywali i zagrał w kierunku Damiana Dąbrowskiego. Pomocnika Pogoni uprzedził jednak Niemczycki.

Obraz meczu nie zmieniał się. Już po chwili bramce "Pasów" ponownie zagroził Gorgon. Austriak huknął zza pola karnego, a pędzącą piłkę świetnie zatrzymał golkiper Cracovii.



W końcówce starcia coraz więcej z gry mieli gracze gości. Cracovia grała odważniej i dłużej rozgrywała piłkę na połowie rywali. Nie przekładało się to jednak na wymierne korzyści.

16. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-02-06 17:30 | Stadion: Stadion im. Floriana Krygiera Pogoń Szczecin Cracovia 1 0 DO PRZERWY 1-0 K. Smolinski 43'

1 0 Pogoń Szczecin Cracovia Stipica Bartkowski Zech Malec Mata Smolinski Dabrowski Gorgon Drygas Kowalczyk Zahovič Niemczycki Rapa Rodin Marquez Siplak Fiolić Sadiković van Amersfoort Loshaj Thiago Alvarez SKŁADY Pogoń Szczecin Cracovia Dante Stipica Karol Niemczycki Jakub Bartkowski Cornel Rapa Benedikt Zech 80′ 80′ Matej Rodin Mariusz Malec Ivan Marquez 77′ 77′ Luís Carlos Machado Mata Michal Siplak 43′ 43′ 63′ 63′ Kacper Smolinski 46′ 46′ Ivan Fiolić Damian Dąbrowski Damir Sadiković Alexander Gorgon Pelle van Amersfoort 90′ 90′ Kamil Drygas Florian Loshaj 70′ 70′ 79′ 79′ Sebastian Kowalczyk 31′ 31′ Thiago Rodrigues de Souza 63′ 63′ Luka Zahovič 46′ 46′ Marcos Alvarez REZERWOWI Jakub Bursztyn Lukasz Hroszszo 90′ 90′ Igor Łasicki . Diego David Stec Jan Ziewiec Konstantinos Triantafyllopoulos Sylwester Lusiusz 79′ 79′ Tomas Martins Podstawski Oleksii Dytiatiev 63′ 63′ Michał Kucharczyk 80′ 80′ Daniel Pik Mariusz Fornalczyk 46′ 46′ Rivaldo Vitor Mosca Ferreira Júnior Santeri Hostikka 46′ 46′ Filip Piszczek 63′ 63′ Adrian Benedyczak Patryk Zaucha