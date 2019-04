Austriacki obrońca Benedikt Zech jest pierwszym piłkarzem, który latem dołączy do Pogoni Szczecin. 28-letni piłkarz podpisał z klubem trzyletni kontrakt.

Zech do tej pory grał jedynie w ojczyźnie. W austriackiej Bundeslidze rozegrał 124 mecze, zdobył w nich dwa gole. W tym sezonie jest podstawowym piłkarzem SRC Altach, które gra w grupie spadkowej ligi austriackiej.

Zech to stoper, może jednak grać również na boku defensywy. Portal transfermarkt.de wycenia go na 750 tys. euro. Do Pogoni trafi za darmo, bo jego kontrakt z obecnym klubem wygasa po sezonie. W Szczecinie zamelduje się już na początku przygotowań do nowych rozgrywek.



- Była to dla mnie bardzo ważna decyzja, ponieważ całe dotychczasowe życie spędziłem w Austrii. Znalazłem się jednak w takim momencie, że zacząłem szukać nowych wyzwań. Jestem przekonany, że trafiam do klubu, w którym mogę dalej rozwijać się zarówno jako człowiek, jak i jako zawodnik - przekonuje Zech, cytowany przez oficjalną stronę Pogoni.



Austriak to pierwsze letnie wzmocnienie drużyny z Pomorza. Drużynę czeka przebudowa - Pogoń już ogłosiła, że latem pożegna się z trójką piłkarzy. Klub nie przedłuży kontraktów z Łukaszem Załuską, Davidem Niepsujem i Spasem Delewem.



Po 33 kolejkach drużyna prowadzona przez Kostę Runjaicia zamyka górną ósemkę Ekstraklasy.



