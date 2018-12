Napastnik Pogoni Adam Frączczak przeszedł dzisiaj operację usunięcia guza przysadki mózgowej. Jak poinformował prezes klubu Jarosław Mroczek, wszystko przebiegło planowo.

Adam Frączczak w pocie czoła przygotowywał się do sezonu, ale zdążył w nim zagrać tylko siedem meczów, gdyż wykryto u niego nowotwór. Badania wykazały, że nie jest on złośliwy i można go usunąć zabiegiem chirurgicznym. Operację wykonaniu właśnie dzisiaj.

"Adam FRĄCZCZAK już po operacji, która zgodnie z informacją Pana profesora Zielińskiego przebiegła bez zakłóceń i zgodnie z oczekiwaniami. Dalej trzymamy kciuki za jego całkowity powrót do zdrowia" - poinformował na Twitterze prezes Mroczek.

- Adam nie jest jeszcze wybudzony, pozostaje na bloku operacyjnym - mówiła klubowej stronie Pogoni żona piłkarza Karina Frączczak.

Wedle wstępnych prognoz, Adam powinien wrócić do treningów w styczniu. Najważniejsze, aby odzyskał pełnię zdrowia.

Adam Frączczak ma 31 lat, jest wychowankiem Żaków Kołobrzeg. W Pogoni występuje pod początku 2011 r. Ostatnio był jej kapitanem.

W 193 spotkaniach Ekstraklasy zdobył 47 bramek.

W obecnym sezonie Adam rozegrał pierwszych siedem kolejek i strzelił bramkę w meczu z Cracovią. Po raz ostatni był na boisku w meczu z Górnikiem Zabrze 31 sierpnia, gdy "Portowcy" na wyjeździe zremisowali 1-1.