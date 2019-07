Pogoń Szczecin. Adam Buksa trafi do SC Braga?

Adam Buksa może opuścić Pogoń Szczecin. Napastnikiem młodzieżowej reprezentacji Polski interesuje się SC Braga z Portugalii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Buksa (Pogoń) po meczu z Legią. Wideo TV Interia

Buksa udanie rozpoczął sezon w Ekstraklasie. Już w pierwszej kolejce strzelił gola dla Pogoni w wygranym 2-1 spotkaniu z Legią Warszawa. Latem uczestniczył również w rozgrywanych we Włoszech mistrzostwach Europy do lat 21.



Portugalska "A Bola" donosi jednak, że napastnik jeszcze tego lata może opuścić polską ligę. Według dziennika, 23-letnim piłkarzem Pogoni interesuje się SC Braga.



Uwagę Portugalczyków na Buksę zwrócił zapewne Ricardo Sa Pinto, nowy trener Bragi, który w poprzednim sezonie trenował Legię. Polski napastnik miałby zastąpić w klubie Dyego Sousę, który na początku lipca przeszedł do chińskiego Shenzhen FC. Braga miałaby zapłacić za Buksę nawet cztery miliony euro.



Napastnik Pogoni zdobył dotąd 20 bramek w Ekstraklasie, z czego 11 w poprzednim sezonie. Grać w piłkę uczył się w Krakowie, później występował m.in. w Lechii Gdańsk i Zagłębiu Lubin, ma też za sobą krótki pobyt we włoskiej Novarze Calcio. Jesienią formę Buksy docenił Jerzy Brzęczek, powołując go na zgrupowanie reprezentacji Polski seniorów.



Ekstraklasa: wyniki, terminarz, tabela i strzelcy





Zdjęcie Adam Buksa w niedzielę cieszył się z gola strzelonego Legii Warszawa / PAP/Leszek Szymański / PAP

Reklama

DG