Adam Buksa ma być bardzo blisko finalizacji transferu do grającego w amerykańskiej MLS New England Revolution. 23-latek zdobył w tym sezonie siedem bramek dla Pogoni Szczecin, a amerykański klub oferuje za niego około 4,5 mln euro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Buksa (Pogoń) po meczu z Legią. Wideo TV Interia

O zagranicznym transferze Buksy mówi się już od dłuższego czasu. Latem napastnik był przymierzany do kilku klubów Serie A oraz Championship, ale ostatecznie został w Szczecinie.

Reklama

Amerykański "The Athletic" przekonuje, że tym razem transfer Buksy jest już o krok, a napastnik zimą zostanie nowym zawodnikiem New England Revolution - klubu grającego w amerykańskiej lidze MLS. NER ma oferować za Polaka około 4,5 mln euro. Taka kwota sprawiłaby, że Buksa odszedłby z Ekstraklasy za tyle samo pieniędzy co Krzysztof Piątek. Drożej z Polski sprzedanych zostało jedynie pięciu zawodników - Jan Bednarek, Sebastian Szymański, Adrian Mierzejewski, Bartosz Kapustka i Robert Lewandowski.



Do tego 23-letni napastnik ma zostać jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy klubu, jednym z tzw. "designated players". W myśl tamtejszych przepisów tylko trzech zawodników klubu może zarabiać powyżej kwoty 430 tysięcy dolarów rocznie, a Buksa ma stać się właśnie jednym z nich.

Urodzony w Krakowie piłkarz grał w młodzieżowych drużynach Garbarni i Wisły, a także włoskiej Novary. W dorosłej karierze był piłkarzem Lechii Gdańsk, Zagłębia Lubin, a obecnie Pogoni Szczecin. Od początku sezonu zdobył siedem bramek w 18 spotkaniach ligowych.