Aż 30 pozytywnych wyników badań na obecność koronawirusa potwierdzono w Pogoni Szczecin. Zdecydowano się je przeprowadzić po wystąpieniu objawów u kilku z graczy klubu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayer Leverkusen - RB Lipsk 1-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Jak poinformowała oficjalna strona szczecińskiego klubu, w środku tygodnia jeden z zawodników drużyny skarżył się na objawy przeziębienia, a kolejnego dnia czterech kolejnych zawodników wykazało analogiczne objawy. Grupę zdecydowano się odizolować, a klub przeprowadził profilaktyczne badania na obecność SARS-Cov-2.



- Sobotnia tura badań przyniosła wyniki dodatnie. Osoby te również zostały skierowane do odbywania kwarantanny domowej. Wyniki dodatnie dało łącznie 30 próbek. Wśród chorych jest 21 zawodników, 2 trenerów, 4 przedstawicieli sztabu oraz 3 pracowników administracyjnych - możemy przeczytać w komunikacie "Portowców".



Zakażone osoby zostały skierowane na kwarantannę. Klub odwołał także sobotnie zajęcia a piłkarze trenują indywidualnie.



- Trudna sytuacja, w której znalazł się klub, ma miejsce pomimo stosowania się do zaleceń komisji medycznej, a także wdrażania własnych działań profilaktycznych, jak dodatkowe serie badań dla pracowników, specjalne zasady bezpieczeństwa w budynku klubowym, czy powrót zdecydowanej większości kadr administracyjnych do trybu pracy zdalnej.



Klub poinformował również, że póki co została wstrzymana sprzedaż biletów na najbliższy mecz Pogoni z Jagiellonią. Wiele wskazuje na to, że w obliczu dzisiejszych informacji spotkanie może zostać przełożone.



W ostatnich dniach liczba odnotowanych przypadków zakażeń koronawiursem w Polsce wzrosła - w niedzielę potwierdzono 1350 zarażeń. Od początku pandemii w Polsce zachorowało ponad 87 tysięcy osób.



Reklama

Zobacz więcej doniesień o Ekstraklasie



PA