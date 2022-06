Pogoń ściąga młodych piłkarzy z Hiszpanii! Ich talent podbija Katalonię

Michał i Miłosz urodzili się już w Hiszpanii. Od maleńkości przejawiali duże zainteresowanie futbolem, a co równie ważne - także talent do uprawiania tej dyscypliny. Starszy (13-letni dziś) Michał trenował w szkółce FC Barcelona, La Masii, do której dołączył w 2016 roku. Młodszy Miłosz reprezentował do tej pory barwy pobliskiej Girony.

Michał i Miłosz Żukowie zasilą Pogoń Szczecin

Rodzina podjęła jednak decyzję o powrocie do Polski, co dla obu chłopców oznacza konieczność znalezienia sobie nowych klubów. Z uwagi na ich młody wiek, nie są oni jeszcze gotowi, aby zostać samemu w Hiszpanii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lukas Podolski o sytuacji w Górniku: Musimy patrzeć do przodu. WIDEO INTERIA.TV

W ostatnich dniach głośno było o zainteresowaniu ekstraklasowych klubów Żukami. W tym kontekście wymieniano Jagiellonię Białystok, Legię Warszawa, Lecha Poznań, Raków Częstochowa czy Śląsk Wrocław. Według najnowszych informacji portalu Weszło.com, utalentowani nastolatkowie trafią jednak do Pogoni Szczecin.

Reklama

CZYTAJ WIĘCEJ O BRACIACH TUTAJ

Jak czytamy w artykule redaktora Mateusza Janiaka, sprawa ma być już przesądzona. Teraz pozostaje więc czekać na oficjalny komunikat klubu.

Jakub Żelepień, Interia