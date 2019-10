Śmieszna, egzotyczna liga, pełna anonimowych piłkarzy - taki schemat myślowy obowiązuje u nas o krajach takich jak Australia. Były piłkarz Lecha i Pogoni Radosław Majewski wyłożył kawę na ławę o tym, jak profesjonalną ligę mają w "Krainie Kangurów".

Radosław Majewski był gościem programu "Cafe Futbol" w Polsacie Sport. Prowadzący program redaktor Mateusz Borek wyciągnął od Radosława wiedzę o wysokości kontraktu, jaki ma w Western Sydney.

- W Australii mam kontrakt takiego rzędu, jaki miałem w Anglii, a w lidze Championship średnia zarobków wynosiła wtedy 10-12 tysięcy funtów. Tygodniowo. Oczywiście nie wszystko wpadało ci do kieszenie, bo 50 procent 50 pochłaniały podatki. W Australii są niższe - od 35 do 45 procent - tłumaczył Majewski.

- Wychodzi mi, że zarabiasz około 200 tys. zł miesięcznie - zagaił red. Borek.

- Może tak, ale nie ma premii, bo jest salary cap (limit zarobków całego zespołu - przyp. red.) - potwierdził piłkarz.

W Polsce rekordowe kontrakty są na poziomie 100 tys. zł miesięcznie.

Majewski z ochotą wspominał występy w Pogoni Szczecin, z której wyjechał do Sydney.

- Gdy odchodziłem tam z Lecha, to wszyscy mi mówili: "Gdzie ty idziesz?!". Tymczasem okazało się, że było warto. Dla fajnej atmosfery, fajnych ludzi, fajnych momentów - opowiadał.

Zdradził też, że młoda gwiazda "Portowców" Sebastian Walukiewicz niekoniecznie musiała odchodzić do Cagliari Calcio.

- Teraz to chyba nie jest tajemnicą, że Pogoń lepszą ofertę finansowo dostała z Genoi, ale Sebastian z menedżerem uznali, że lepiej iść do Cagliari, bo lepiej go tam przywitali - zadzwonił dyrektor i trener klubu - opowiadał Majewski.