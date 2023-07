W Irlandii Północnej wreszcie przełamali klątwę . Wszystko rozpoczął już w 13. minucie Kamil Grosicki , który wykorzystał rzut karny. Później na 2:0 podwyższył nowy nabytek Joao Gamboa . Takim też wynikiem zakończyła się pierwsza połowa spotkania. Wydawało się, że "Portowcy" mają wszystko pod kontrolą i spokojnie albo dowiozą korzystny rezultat, albo nieznacznie go poprawią. Tymczasem po zmianie stron padło łącznie pięć goli - trzy dla szczecinian i dwa dla gospodarzy. W efekcie "Duma Pomorza" wygrała 5:2 . Przed rewanżem na własnym stadionie jest więc w bardzo dogodnej sytuacji.

Piłkarze Jensa Gustafssona, oprócz pokaźnej zaliczki, będą mieli też po swojej stronie kibiców. W Irlandii nie mogli liczyć na wsparcie z trybun, ponieważ UEFA nałożyła na Pogoń w zeszłym sezonie zakaz na mecze wyjazdowe - to konsekwencja burd w Kopenhadze. Władze Linfield FC podeszły natomiast do sprawy bardzo poważnie i postarały się o to, aby Polacy nie przedarli się na obiekt.