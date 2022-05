Pogoń podejmuje ryzyko. Co z tego wyjdzie?

Nad Adriatykiem Gustafsson pracował niespełna pół roku. Objął ekipę ze Splitu pod koniec maja, a w listopadzie już go w Chorwacji nie było. Zdążył w tym czasie odpaść z eliminacji do Ligi Europy w drugiej rundzie, przegrywając z kazachskim Tobołem Kustanaj, a także zanotować serię czterech meczów bez zwycięstwa w lidze. Kosztowała ona go posadę.

Jens Gustafsson - jaki to trener?

W szwedzkich mediach na temat Gustafssona można wyczytać, że to trener dobry do długofalowych projektów. Człowiek, który obdarowany odpowiednim zaufaniem i czasem, potrafi rozwinąć drużynę. Cóż, Bałkany to raczej nie ten kierunek. Natomiast Szczecin - co pokazały ostatnie lata - już jak najbardziej tak.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Studio Ekstraklasa. Imaz zostanie w Jagiellonii? Rekordowy kontrakt! WIDEO INTERIA.TV

Kosta Runjaic wpadał wraz z zespołem w niejeden dołek. Wystarczy wspomnieć chociażby początek sezonu 2018/2019 czy przełom września i października 2021. Za każdym razem zarząd Pogoni wytrzymywał ciśnienie, doceniając całokształt pracy Niemca.

Z informacji przekazanych na naszych łamach przez Piotra Piotrowicza wynika , że styl pracy Gustafssona jest zbliżony do tego, do którego przyzwyczaił Runjaic. Szwed ma być doskonałym psychologiem i człowiekiem o wysokiej empatii, a także kulturze osobistej. -Potrafi stworzyć rodzinną atmosferę wśród piłkarzy i jest człowiekiem godnym zaufania, co czyni go prawdziwym liderem - mówił o nim Piotrowicz.

Jens Gustafsson z Pogoni Szczecin kontynuuje rodzinne tradycje

Gustafsson bardzo wcześnie zaczął myśleć o karierze trenerskiej. Już w wieku 20 lat przytomnie stwierdził, że nie ma wystarczająco dużo talentu, aby osiągnąć poważny sukces jako piłkarz. Postanowił więc przypatrywać się pracy szkoleniowców i wyciągnąć jak najwięcej dla siebie. Miał dodatkowy atut - zawodowym trenerem piłkarskim był jego ojciec.

Jens miał jednak trudne przetarcie. Od razu trafił bowiem na głęboką wodę, obejmując ostatnie w tabeli Halmstad. Akcja ratunkowa się nie powiodła, a klub spadł z ekstraklasy. Młody (32-letni wówczas) szkoleniowiec pozostał jednak na stanowisku i rok później, po barażach, wrócił do elity. Pierwszy sezon po awansie był trudny, ale za to kolejny przyniósł już solidne miejsce w środku stawki.

TABELĘ EKSTRAKLASY MOŻESZ SPRAWDZIĆ TUTAJ

Najdłużej Gustafsson zabawił w Norrköping. Dostał tam sprawnie działający zespół, pozostawiony przez Jane Anderssona, który objął stery w reprezentacji. W czterech pełnych sezonach drużyna zajmowała kolejno: 6., 2., 5. i 5. miejsce. Najważniejszych trofeów zabrakło, ale organiczny rozwój, a także regularne wpływy do kasy z tytułu transferów najlepszych zawodników - były.

W tym miejsce automatycznie nasuwa się pewna analogia do sytuacji Pogoni Szczecin. "Portowcy" to ekipa, która drugi rok z rzędu - na własne życzenie - odpada z rywalizacji o najwyższe cele, jednocześnie wciąż się rozwijając. Co więcej, szczecinianie dysponują jedną z najlepszych akademii w Polsce. Włodarze klubu bez wątpienia mają nadzieję, że Szwed odważnie postawi na Fornalczyka, Łęgowskiego, Smolińskiego i wielu innych, którzy czekają na swoją szansę.

ZOBACZ, Z KIM POGOŃ ZAGRA W NAJBLIŻSZEJ KOLEJCE

A już w lipcu Jensa Gustafssona czeka europejska przygoda. Po szybkim odpadnięciu z NK Osijek w zeszłym roku, kibice tym razem liczą na znacznie więcej.

Jakub Żelepień, Interia