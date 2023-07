Pogoń podała cennik. Stawki jak na ćwierćfinał LKE. Musieli się wycofać

Pogoń Szczecin po raz trzeci z rzędu wystąpi w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Dwa lata temu zespół zaczął zmagania od II rundy i przegrał w niej z chorwackim NK Osije k. Rok później "Portowcy" musieli natomiast przebijać się już od pierwszej fazy. Tam poradzili sobie z islandzkim KR Reykjavik , ale duńskie Broendby okazało się już zbyt mocnym rywalem. Szczecinianom nigdy nie udało się więc dotrzeć dalej niż do drugiej rundy.

W tym roku Pogoń rozpocznie zmagania właśnie od tego pułapu. Co więcej - w pierwszym dwumeczu jest stawiana w roli faworyta, choć nie zna jeszcze swojego rywala . Będzie nim albo Linfield FC z Irlandii Północnej, albo KF Vllaznia z Albanii. W jednym i drugim przypadku to Polacy mają wyższe notowania.

Pogoń Szczecin podyktowała zaporowe ceny. Kibice wściekli, klub się wycofał

Nie ulega wątpliwości, że i Linfield, i Vllaznia nie rozpalają wyobraźni szczecińskich kibiców. To drużyny na ogół anonimowe. Najwyraźniej ten fakt nie przeszkodził jednak włodarzom Pogoni w podyktowaniu absurdalnie wysokich cen biletów na to spotkanie.

Konkrety: bilet dla dorosłego na trybunę rodzinną to koszt 90 złotych, bilet ulgowy - 75 złotych, a za dziecko poniżej 13. roku życia trzeba by zapłacić 30 złotych. Tak zwana "prosta+", czyli trybuna z dobrym widokiem na boisko, to wydatek na poziomie 113 złotych za osobę dorosłą.