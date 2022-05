Pogoń może stracić Kamila Grosickiego. W grę wchodzi wylot za ocean

Fakt, że Pogoń Szczecin tak długo w tym sezonie walczyła o mistrzostwo Polski, a w teorii wciąż ma na nie matematyczne szanse, to ogromna zasługa Kamila Grosickiego. Wychowanek wrócił do klubu po kilkunastu latach i swojągrą bardzo pomógł w osiąganiu dobrych wyników.

Dobra forma zaowocowała też powrotem do reprezentacji Polski, gdzie na marcowe zgrupowanie powołał go Czesław Michniewicz.

Kamil Grosicki: Zdobyta bramka podbuduje nas przed meczem ze Szwecją. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

PKO Ekstraklasa. Kamil Grosicki może opuścić Pogoń Szczecin

Istnieje jednak możliwość, że w przyszłym sezonie Grosicki będzie występował za wielką wodą. - Jeżeli jeszcze gdzieś ma dostać dobry kontrakt, to jest to ostatni gwizdek. Dochodziły mnie głosy, że sondowano, żeby umieścić go w Interze Miami, w klubie Davida Beckhama - informuje Włodarczyk.

Zdaniem dziennikarza ten kierunek jednak nie jest realny, a w grę wchodzić mogą inne klubu amerykańskiej ligi. Mimo wszystko jednak piłka wciąż jest po stronie Pogoni, która w umowie ma opcję przedłużenia kontraktu z Grosickim o rok. Logika by na to wskazywała, bo w tym sezonie skrzydłowy ma świetne liczby - w 24 meczach strzelił 9 goli i zaliczył 6 asyst.