Tylko jedna oferta wpłynęła w przetargu na nowy stadion piłkarski w Szczecinie. Kwota proponowana przez oferenta znacznie przekracza wysokość wydatków, jakie zaplanował na ten cel szczeciński magistrat.

To drugie podejście do przetargu i sytuacja jest podobna, jak w pierwszej próbie. Pod koniec września do licytacji zgłosiły się trzy konsorcja, a najtańsza oferta przekraczała zakładane wydatki o ponad 100 mln zł.

Ogłaszając kolejny przetarg miasto "odchudziło" nieco projekt. Zrezygnowało m.in. z budowy części parkingów VIP i trybuny przy boisku nr 2, zmniejszyło wymiary siatki pokrywającej elewację. Na niewiele to się zdało. Tym razem chętne było tylko konsorcjum firm Doraco Gdańsk - PBG Przeźmierowo (to samo, które w pierwszym podejściu zaproponowało najniższą kwotę). Tym razem jego oferta opiewa na kwotę ponad 364 mln zł (o 34 mln zł niżej niż we wrześniu). Przy czym miasto zaplanowało wydatek nie wyższy niż 282 mln zł.

Oferta przewyższa więc zaplanowaną kwotę o 82 mln zł. Nie wiadomo, czy w związku z tym przetarg ponownie zostanie anulowany. Jak wynika z komunikatu miasta, oferta jest analizowana.

Pogoń Szczecin jest jednym z nielicznych klubów w piłkarskiej ekstraklasie bez nowoczesnego obiektu. Według planów miejskich modernizacja stadionu im. Floriana Krygiera miałaby się odbywać przy ciągłym zachowaniu jego funkcjonalności. Przebudowany stadion mieściłby ponad 20 tys. miejsc dla kibiców.

Prace nad projektem stadionu trwały kilka lat. Najpierw, w 2013 r., firma Janusza Pachowskiego z Izabelina wygrała konkurs na koncepcję modernizacji istniejącego obiektu. Zaprezentowany kilkanaście miesięcy później projekt przedstawiał obiekt z trzema trybunami (tak, jak to jest obecnie). Wywołało to falę krytyki ze strony kibiców i klubu sportowego Pogoń. Interweniował prezes PZPN Zbigniew Boniek. W efekcie miasto przystało najpierw na dodanie do koncepcji czwartej trybuny, a następnie rozszerzenie koncepcji budowy o powstanie centrum szkoleniowego dla dzieci i młodzieży.

Przed rokiem ponadto gotową koncepcję przeprojektowała pracownia Dedeco.

Przetarg ogłoszono wiosną tego roku. Po otwarciu ofert miasto poinformowało, że dokona ich oceny.



