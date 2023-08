Pogoń jeszcze nie odkręciła się po belgijskim laniu. Kolejna porażka

Poza tym w Szczecinie oczekiwano, że przeciwko Radomiakowi drużyna pokaże wszystko, co ma najlepsze, aby zrehabilitować się za druzgocącą porażkę 0:5 w Gandawie . Głównym winowajcą klęski był Bartosz Klebaniuk , który fatalnie spisał się między słupkami. Oprócz zasłużonej krytyki, spadła jednak na niego również lawina obrzydliwego hejtu.

Kibice Pogoni postanowili wziąć młodego golkipera w obronę i tuż przed pierwszym gwizdkiem skandowali jego nazwisko. Wyrazili także swoje oczekiwania względem zespołu, śpiewając o "zagraniu na zero z tyłu".

Pogoń - Radomiak: Goście stłamsili gospodarzy

Szybko okazało się, że to marzenia ściętej głowy. Pogoń znów była niepewna z tyłu , a straty bramki doigrała się w 20. minucie. Christos Donis zagrał znakomite podanie prostopadłe za linię obrony, a akcję płaskim strzałem w kierunku dalszego słupka wykończył Lisandro Semedo .

Radomiak Radom pokonał Pogoń Szczecin