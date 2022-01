Wśród nich jest Pogoń Szczecin. Ekstraklasowy klub już po raz kolejny uruchomił swoją licytację. Jej przedmiotem jest złoty pin.

Pogoń Szczecin wspiera WOŚP

Pamiątkowy pin wykonany jest ze złota próby 0,585 i waży niespełna 4,5 grama. Ma wysokość 28 milimetrów i szerokość 17,3 milimetra. Wraz z pinem klub gwarantuje eleganckie opakowanie i specjalny certyfikat.

Ceną wywoławczą było 194,80 zł, co nawiązywało do roku powstania klubu - 1948. W niedzielę rano za pin trzeba było jednak zapłacić już 7700 złotych. Wiele wskazuje na to, że cena jeszcze urośnie. Licytacja nie kończy się bowiem dziś w dniu finału, lecz dopiero 5 lutego.

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera pieniądze na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

