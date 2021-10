Pogoń deklasuje rywala. "Musimy wygrywać takie mecze"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bereszyński upadł po bolesnym kopnięciu w głowę. ZOBACZ to starcie. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

- Jeżeli chcemy grać o najwyższe cele, musimy wygrywać takie mecze. Gratuluję mojej drużynie tego, że wypełniła zadanie. Nie powiem jednak, że jestem zadowolony ze wszystkiego. Uważam, że powinniśmy zdobyć więcej bramek, bo mieliśmy świetne okazje - ocenił trener Runjaic.

Pogoń Szczecin wygrywa z Górnikiem Łęczna

Po zwycięstwie nad beniaminkiem Portowcy awansowali na drugie miejsce w tabeli. Do pierwszego Lecha tracą dwa punkty. - Myślę, że przed nami ciekawe tygodnie. Drużyna nie może się ich doczekać - powiedział szkoleniowiec.

Trener odniósł się także do występu dwóch wypożyczonych z Pogoni do Górnika Łęczna piłkarzy - Marcela Wędrychowskiego i Kryspina Szcześniaka. - W jednej akcji Marcel pokazał talent. Wziął na siebie dwóch zawodników i dobrze podał do Śpiączki, notując asystę. Musi jednak popracować jeszcze nad defensywą. U Szcześniaka jest wprost odwrotnie - musi poprawić się w ofensywie. Ogólnie jednak to są naprawdę zdolni chłopcy - przyznał Niemiec.

Runjaic został zapytany również o obsadę lewej strony obrony. Po raz kolejny wystąpił tam nominalny prawy obrońca, Jakub Bartkowski. Kuba zagrał bardzo dobrze w Krakowie, więc nie było potrzeby niczego zmieniać. Poza tym Luis odbył dopiero dwa czy trzy pełne treningi po wyleczeniu kontuzji. Wychodzę z założenia, że Portugalczyk jeszcze będzie miał swoje okazje - wyjaśnił trener.

Jakub Żelepień