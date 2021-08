Na pewno nie wystąpią Rafał Kurzawa, Alexander Gorgon i Maciej Żurawski. Znaki zapytania wciąż stoją przy nazwiskach Damiana Dąbrowskiego i Michała Kucharczyka. - Damian Dąbrowski dołączy dziś do treningu z drużyną. Jeśli pojawią się bóle, to nie będziemy podejmować ryzyka na mecz z Zagłębiem. Kucharczyk trenował wczoraj z drużyną. Być może wystąpi w niedzielę - powiedział trener Kosta Runjaic.

Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin. Piotr Parzyszek wciąż dochodzi do formy

Od kilku tygodni szkoleniowiec Portowców zewsząd słyszy to samo pytanie: kiedy w pełni gotowy do gry będzie Piotr Parzyszek? Nacisków na Runjaica byłoby zapewne mniej, gdyby Pogoń lepiej wyglądała w ofensywie. Tymczasem szczecinianie wciąż prezentują się z przodu bardzo topornie. - Czy Parzyszek jest gotowy do gry od 1. minuty? Mnie też można wystawić od 1. minuty, ale zostaje pytanie, czy ma to sens. Jest dalej ze swoją formą niż trzy tygodnie temu. Ciężko pracuje i dochodzi do odpowiedniej dyspozycji - tłumaczył Niemiec.

Reklama

Trener Runjaic został również zapytany o to, czy rozważa dopuszczenie do pierwszej jedenastki większej liczby młodych zawodników. Akademia Pogoni Szczecin jest jedną z najlepszych w Polsce, o czym świadczy fakt, że Portowcy wygrali w ubiegłym sezonie Centralną Ligę Juniorów. Szkoleniowiec chłodził jednak entuzjazm. - Młodzi zawodnicy, którzy jeszcze nie dostali szansy gry, nie dostają ich, bo na dziś nie mają odpowiedniego poziomu. To jest podobny problem wszędzie. Młodzi zawodnicy widzą siebie z najlepszej strony i są niecierpliwi. Często wydaje im się, że forma jest lepsza, niż jest rzeczywiście - podkreślał Runjaic.

Na koniec trener Portowców pochwalił drużynę rywali. - Zagłębie to dobra drużyna z doświadczonymi Starzyńskim, Zivecem i Simiciem. Mają świetnego trenera, który chce rozgrywać swoje akcje od tyłu. W obu meczach bardzo mi się ta drużyna podobała. Oczekujemy trudnego meczu - przyznał Kosta Runjaic.

Początek spotkania Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin w niedzielę o 20.

Jakub Żelepień