W sobotę na boisku kompleksu szkoleniowego w przygranicznym Kołbaskowie piłkarze Pogoni Szczecin rozpoczęli przygotowania do kolejnego sezonu ekstraklasy.

Portowcy mieli 12 dni przerwy. Miniony sezon zakończyli wygranym meczem w Warszawie z Legią 2-1. Potem rozjechali się na krótkie wakacje. Trener Kosta Runjaić spędził je z rodziną na Majorce.

W piątek 31 lipca Niemiec wrócił do Szczecina, by od następnego dnia rozpocząć zajęcia z drużyną.

- Czas płynie szybko. Jednak myślę, że zawodnicy mogli trochę odpocząć. To nie będzie typowy okres przygotowawczy. Mamy plan i zobaczymy, czy uda nam się go zrealizować. Ważne, by odpowiednio zbalansować przygotowania motoryczne i typowo piłkarskie. Chodzi o to, by nie przeciążyć zawodników w trakcie pierwszych dziesięciu dni, bo już za czternaście mamy pierwszy mecz - powiedział Runjaić przed sobotnim treningiem.

Na pierwszych zajęciach pojawili się m.in. dwaj nowi zawodnicy Pogoni - portugalski obrońca Luis Mata oraz pozyskany z Polonii Bytom pomocnik reprezentacji U-17 Mariusz Fornalczyk. Nie było innego młodzieżowca Bartłomieja Mruka, który jeszcze sześć dni wcześniej grał mecz w barwach Garbarni Kraków.