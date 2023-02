Bałkany od lat były jednym z najgorętszych politycznie obszarów Europy. Konflikty na tle narodowościowym wybuchały - i dalej wybuchają tam - niemal na co dzień. Choć Jugosławia ostatecznie odeszła do lamusa, a jej rozpad pozwolił na powstanie wielu mniejszych państw, problemy etniczne wcale się nie zakończyły.

Pogoń Szczecin: Danijel Loncar czuje się Bośniakiem

W ostatnich dniach poruszenie w bałkańskich - a przede wszystkim bośniackich - mediach wywołał Danijel Loncar, nowy nabytek Pogoni Szczecin . Środkowy obrońca trafił do "Portowców" z chorwackiego NK Osijek . Jest wychowankiem tego klubu, przeszedł przez różne szczeble juniorskie, aż w końcu trafił do pierwszej drużyny. Wraz z drużyną zdobył między innymi wicemistrzostwo Chorwacji i brązowy medal oraz występował w Lidze Europy i Lidze Konferencji. W 2021 roku w drugiej rundzie eliminacji LKE Osijek mierzył się właśnie z Pogonią. Loncar wystąpił w obu spotkaniach dwumeczu.

Wszędzie w internecie - a także w oficjalnym komunikacie klubu - stoper przedstawiany jest jako Chorwat. Jak się jednak okazuje, jego narodowość wcale nie jest jednoznaczna. Przed kilkoma dniami piłkarz napisał w relacji na Instagramie, że byłby niezwykle szczęśliwy z powołania do reprezentacji... Bośni i Hercegowiny. Szybko podłapały to bośniackie media, które mocno żyły tematem. Do sprawy odniósł się główny zainteresowany, który udzielił wypowiedzi dla biura prasowego Pogoni. - Otrzymałem pytanie, czy gdybym dostał powołanie, to zagrałbym w reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Odpowiedziałem twierdząco. Chciałbym podkreślić, że Bośnia i Hercegowina nie jest moją drugą ojczyzną - to moja pierwsza ojczyzna. Właśnie dla tej drużyny narodowej chciałbym w przyszłości grać. Gry dla Chorwacji w ogóle nie biorę pod uwagę - zadeklarował zawodnik.