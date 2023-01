Pierwszy taki piłkarz w historii Ekstraklasy! Ma szansę na występ w sobotę

Pogoń Szczecin od kilku lat konsekwentnie stawia na szkolenie młodzieży. Wychowankowie Akademii przebijają się do pierwszej drużyny, a niektórzy z nich odchodzą później do lepszych lig za bardzo konkretne pieniądze. Najlepszy przykład to Kacper Kozłowski, na którym "Portowcy" zarobili około 10 milionów euro.