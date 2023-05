Piękna historia wbrew logice! Walczył o sprawność, teraz podpisał kontrakt

Historia Alexandra Gorgona nadaje się na film. I to taki z gatunku wyciskaczy łez. Piłkarz Pogoni Szczecin przez blisko pół roku walczył nie tyle o powrót na boisko, co w ogóle do zdrowia i sprawności. Wygrał tę długą batalię i zaczął ponownie pojawiać się na placu gry – najpierw w III-ligowych rezerwach, a później coraz częściej w Ekstraklasie. Wiosną – ku ogromnemu zaskoczeniu wszystkich – stał się natomiast jednym z motorów napędowych „Portowców”. Zarząd klubu potrafił to docenić, proponując 34-letniemu zawodnikowi nowy, dwuletni kontrakt.