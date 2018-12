W poniedziałkowym spotkaniu 17. kolejki Ekstraklasy w Gliwicach skończyła się świetna passa piłkarzy Pogoni Szczecin, którzy w ostatnich tygodniach wygrywali mecz za meczem. Z Piastem przegrali wyraźnie 0-3. Duży wpływ na to miały wydarzenia z pierwszych kilkunastu minut pierwszej połowy.





Reklama

Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy

Najpierw do siatki trafił Tomasz Jodłowiec (10. minuta). Pięć minut później w polu karnym gości Mariusz Malec zahaczył Michala Papadopulosa, a sędzia Paweł Gil nie miał wątpliwości i od razu wskazał na jedenasty metr. Karnego na gola pewnie zamienił Aleksandar Sedlar i gospodarze szybko wypracowali dwubramkową zaliczkę.

- Z przebiegu spotkania wydawało się, że mamy wszystko pod kontrolą, że spotkanie jest wyrównane, a nagle jedna sytuacja i dostajemy bramkę. Potem dziwny karny i przegrywamy już 0-2. Próbowaliśmy się potem podnieść. W drugiej połowie wyglądało to już lepiej, tak mi się przynajmniej wydawało. Niestety później dostaliśmy jeszcze bramkę z kontry - komentował po meczu obrońca Pogoni Mariusz Malec.



Pochodzący z Chorzowa piłkarz, przy Okrzei rozgrywał dopiero swój czwarty mecz w Ekstraklasie. 23-letniego zawodnika zapytaliśmy o rzut karny dla gliwiczan.



- Nie widziałem napastnika Piasta. Odwracałem się, a on przypadkowo zahaczył mnie o nogę. Sędzia zdecydował, że karny, więc co tutaj więcej dyskutować? Jak arbiter gwizdnął, to nic nie da się zrobić - mówi krótko obrońca zespołu ze Szczecina.



Pogoń miała w Gliwicach okazje bramkowe, ale żadnej z nich nie zdołała wykorzystać. - Szkoda sytuacji Radka Majewskiego. Gdyby strzelił, gdybyśmy zdobyli bramkę kontaktową, to może ten mecz potoczyłby się inaczej. Niestety, nie udało się i na boisku wyglądało to tak, a nie inaczej. Staraliśmy się coś strzelić, ale niestety nie udało się nic zdobyć - mówił Malec.



W Gliwicach skończyła się więc passa czterech kolejnych wygranych ekipy prowadzonej przez Koste Runjaicia. Teraz przed "Portowcami" starcie u siebie z zamykającym ligową tabelę Zagłębiem Sosnowiec (sobota 8 grudnia o godzinie 15.30).



Michał Zichlarz