Ozdrowieńcy wracają do gry. „Na początku mieli małe problemy”

Covid zaatakował Lukę Zahovicia, Mariusza Fornalczyka i Macieja Żurawskiego. - Nasi ozdrowieńcy wrócili do treningów. Na początku mieli małe problemy, ale z dnia na dzień wygląda to coraz lepiej. Przez cały okres izolacji byliśmy z nimi w kontakcie, dostali indywidualne rozpiski treningowe. Sztab medyczny dał zielone światło, więc nic nie stoi na przeszkodzie i wszyscy trzej mogą znaleźć się w kadrze na niedzielę - powiedział trener Kosta Runjaic podczas przedmeczowej konferencji prasowej.

Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław. "Portowcy" chcą pójść za ciosem

Podczas pierwszego tygodnia przerwy na mecze reprezentacji trener Kosta Runjaic zaordynował swoim podopiecznym bardzo intensywne treningi. - Myślę, że dobrze wykorzystaliśmy przerwę na kadrę. Poza czasem na pracę, znalazło się też kilka dni wolnego. Muszę pochwalić swoich podopiecznych, bo każdy dawał z siebie jak najwięcej - stwierdził Niemiec.

Trener został zapytany również o to, czy nie obawia się, że po dwóch tygodniach przerwy jego zespół nieco wyhamuje. - Nie obawiam się tego. Patrząc wstecz, zobaczymy, że po poprzedniej przerwie na kadrę również punktowaliśmy. Uważam, że nasza dyspozycja wciąż jest wysoka i chcemy to udowodnić - zapewniał szkoleniowiec.

Na koniec Runjaic odniósł się do pytania o Roberta Picha, który obecnie jest zawodnikiem Śląska Wrocław, a wcześniej spotkał się z trenerem Pogoni w FC Kaiserslautern. - On przyszedł latem, a ja po kilku miesiącach zrezygnowałem z pracy w klubie. Nie mieliśmy więc okazji, aby poznać się szczególnie dobrze. Obserwuję go jednak od pewnego czasu już w Śląsku Wrocław. Jest doświadczonym i bardzo solidnym zawodnikiem - oceniał trener.

Spotkanie Pogoni Szczecin ze Śląskiem Wrocław rozpocznie się w niedzielę o 15. Transmisja w Canal+Sport. Relacja w Interii.

Jakub Żelepień, Interia