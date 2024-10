W piątek nadarzyła się dobra okazja na rehabilitację. Pogoń podejmowała bowiem słabo spisującą się Puszczę Niepołomice. Ekipa trenera Tomasza Tułacza po raz ostatni wygrała w lidze 16 sierpnia. W Szczecinie była więc powszechnie spisywana na straty.

Pogoń - Puszcza. Gospodarze nacierali od początku

I faktycznie - od samego początku to gospodarze dyktowali warunki na boisku. Puszcza stała w niskiej obronie i przede wszystkim starała się przeszkadzać Pogoni. Nie była jednak hermetyczna w defensywie, przez co szczecinianie od czasu do czasu zagrażali Kewinowi Komarowi.

Na konkrety trzeba było długo czekać, ale w końcu piłka wpadła do siatki. W 36. minucie Efthymios Koulouris dobił obronione uderzenie Kamila Grosickiego i napoczął rywala. Pogoń zdecydowanie zasłużyła na tę bramkę. Odkąd ją zdobyła, grała z większym spokojem, ale jednocześnie polotem. Piłkarze chcieli pójść za ciosem, co podobało się licznie zgromadzonym kibicom. Ostatecznie w pierwszej połowie nie udało się jednak "Portowcom" podwyższyć wyniku. Do przerwy zatem 1:0. Reklama

Pogoń Szczecin nagle przestała grać

Tuż po zmianie stron Puszcza niespodziewanie była dosłownie centymetry od wyrównania. Strzał po centrze z rzutu rożnego oddał Dawid Abramowicz, a piłkę z linii bramkowej wybił Kacper Łukasiak. To był pierwszy, ale bardzo wyraźny sygnał ostrzegawczy dla gospodarzy. I jak się okazało - nie ostatni. Piłkarze Puszczy wyszli bowiem z szatni naładowani i pełni wiary w to, że mogą odwrócić losy meczu.

Obraz gry uległ całkowitej zmianie. Niepołomiczanie poważnie zagrażali Pogoni, zwłaszcza po stałych fragmentach. Po jednym z nich piłka trafiła w poprzeczkę. Wyraźnie widać było, że "Portowcy" tracą kontrolę nad przebiegiem meczu. Sztab szkoleniowy tej drużyny postanowił więc działać i w 68. minucie wymienił dwóch zawodników środka pola. Na placu zameldowali się Rafał Kurzawa i Adrian Przyborek, którzy mieli pomóc w odzyskaniu inicjatywy. Tymczasem ledwie trzy minuty później... był remis. Michalis Kosidis wykorzystał podanie Abramowicza i sprawił, że na zegarze pojawił się wynik 1:1. Reklama

Puszcza miała wyrównanie, ale wcale nie zamierzała się nim zadowalać. Zawodnicy tej drużyny wyczuli, że Pogoń jest do ugryzienia i ruszyli do generalnego szturmu. Mieli kilka szans, których nie wykorzystali, co zemściło się na nich w bolesny sposób. W 82. minucie gola na 2:1 strzelił bowiem Linus Wahlqvist.

Pogoń utrzymała skromną przewagę do samego końca. Zainkasowała dzięki temu komplet punktów.

Statystyki meczu Pogoń Szczecin 2 - 1 Puszcza Niepołomice Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 18 10 Strzały celne 4 4 Strzały niecelne 11 4 Strzały zablokowane 3 2 Ataki 101 65

Jakub Żelepień, Interia

Efthymios Koulouris / ANDRZEJ SZKOCKI/POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News

Kamil Grosicki / AFP

Kewin Komar / MICHAL KLAG/REPORTER / East News