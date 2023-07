Ostatni z polskich pucharowiczów poznał rywala. Ma szansę napisać historię

To znacznie utrudnia logistykę. Podczas gdy pozostałe kluby mogły z większym wyprzedzeniem rezerwować loty i hotele, " Portowcy" musieli czekać na rozstrzygnięcie dwumeczu w pierwszej rundzie. Ten natomiast zakończył się równo tydzień przed tym, jak do rywalizacji wejdzie Pogoń.

Pogoń Szczecin poznała rywala w eliminacjach LKE