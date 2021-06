Orzeł Sousy na celowniku. Ma zastąpić gwiazdę

Jeśli któryś ze skautów piłkarskich nie miał jeszcze jakiś czas temu w swoim notesie nazwiska Kacpra Kozłowskiego, po Euro 2020 na pewno się to zmieniło.



17-latek pobił rekord, stając się najmłodszym piłkarzem w historii mistrzostw Europy, prezentując na murawie odwagę i przebojowość.



Jeśli wierzyć doniesieniom, parol na Polaka zagięły najlepsze kluby z całej Europy z Manchesterem United i Juventusem na czele.



Kacper Kozłowski rozchwytywany. Chce go Borussia Moenchengladbach

"Bild" informuje, że transferem Kozłowskiego interesuje się także - i to już od roku - Borussia Moenchengladbach. Włodarze "Źrebaków" chcą, by nasz reprezentant został następcą 32-letniego Larsa Stindla, którego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku.



Sprowadzenie Kozłowskiego wiąże się ze sporym wydatkiem. Jak ustaliła Interia, za swojego asa władze Pogoni żądają co najmniej 10 milionów euro ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



