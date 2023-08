Okropne sceny po meczu Pogoni Szczecin. Bramkarz musiał reagować

Nie mieli litości dla swego bramkarza kibice po meczu Pogoni Szczecin z KAA Gent, zakończonym klęską polskiej drużyny aż 0:5. Jeszcze w trakcie spotkania nastąpił najazd sfrustrowanych ludzi na konta społecznościowe bramkarza Pogoni Bartosza Klebaniuka. Do tego stopnia, że zmuszony był on wyłączyć komentarze. To, co tam wypisywano, było okropne.