Oficjalnie. Pogoń Szczecin ma nowego bramkarza. Zdążyli w ostatnim momencie

Pogoń Szczecin do ostatnich dni letniego okna transferowego szukała nowego bramkarza. Na ostatniej prostej "Portowcy" dopięli jednak swego i oficjalnie poinformowali o pozyskaniu golkipera, którym jest Valentin Cojocaru. Rumun przenosi się do polskiego klubu z OH Leuven na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu. To oznacza, że już od następnej kolejki ligi polskiej Bartosz Klebaniuk straci miejsce w podstawowym składzie.