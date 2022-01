Kostorz to 22-letni napastnik. Ze szczecińskim klubem związał się 4,5-letnim kontraktem. Dziś wziął udział w pierwszym treningu z nową drużyną. - Kacper ma wzmocnić rywalizację w przedniej formacji. Jako zawodnika znamy go od bardzo dawna. Mamy pomysł na to, jak Kacper może rozwijać się w Pogoni. Teraz musi ciężko z nami popracować i jestem przekonany, że efekty tego przyjdą niebawem - mówi szef pionu sportowego Pogoni Szczecin, Dariusz Adamczuk.

Pogoń Szczecin. Kacper Kostorz zasilił drużynę

W Legii Warszawa Kostorz nigdy nie przebił się do pierwszego składu. W tym sezonie w barwach stołecznego klubu rozegrał w Ekstraklasie zaledwie 56 minut w trzech meczach. W III-ligowych rezerwach wystąpił w siedmiu spotkaniach, w których zdobył cztery bramki. Większe doświadczenie zebrał na poziomie I ligi. Tam jego licznik wskazuje 71 gier i pięć goli.

O miejsce w składzie Kostorz powalczy z Luką Zahoviciem i Piotrem Parzyszkiem. Ten drugi - wypożyczony do Pogoni z Frosinone - zawodził jesienią i strzelił tylko jednego gola. Kosta Runjaic chciał zwiększyć rywalizację z przodu i ma mu to umożliwić właśnie Kostorz.

Kacper Kostorz to były zawodnik Legii Warszawa

Kilka dni temu Pogoń Szczecin zdecydowała się także skrócić wypożyczenie młodego bramkarza Bartosza Klebaniuka do Pogoni Siedlce. Golkiper przygotowuje się do rundy wiosennej z pierwszą drużyną "Portowców".