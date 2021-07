Poprzedni kapitanowie szczecińskiego klubu byli związani z nim znacznie dłużej. Adam Frączczak do Pogoni przyszedł w 2011 roku, a opaskę przejął dopiero w 2017. Sebastian Kowalczyk Portowcem został w 2013 roku, a po raz pierwszy wyprowadził kolegów na boisko w 2019. Wyjątkiem był Rafał Murawski, który opaskę przejął kilka tygodni po dołączeniu do drużyny.

Damian Dąbrowski kapitanem Pogoni

Teraz nadszedł czas na Damiana Dąbrowskiego. Pomocnik został wybrany do pełnienia roli kapitana przez swoich kolegów z drużyny. Wybory odbyły się podczas obozu przygotowawczego w Opalenicy. - Jest to miłe uczucie, ale warto podkreślić, że bycie kapitanem to nie tylko wyprowadzenie drużyny na boisko i pozowanie do zdjęć z opaską. To też duża odpowiedzialność i zdaję sobie z tego sprawę - mówi Dąbrowski.

Kiedy przed dwoma laty pomocnik dołączał do Pogoni, mało kto spodziewał się, że to on przejmie opaskę. Przychodził bowiem awaryjnie, w miejsce poważnie kontuzjowanego Kamila Drygasa, a poza tym wcześniej występował w barwach Cracovii. Kibice Portowców - delikatnie rzecz ujmując - nie przepadają za fanami Pasów. - Muszę szczerze przyznać, że nie znałem tych wszystkich zależności. Zostało mi to wyjaśnione dopiero po tym, jak podpisałem kontrakt w Szczecinie. Zacząłem się wgłębiać w temat i zrozumiałem, o co chodzi. Nie spodziewałem się, że wynikną z tego jakieś małe kłopoty na początku mojego pobytu w klubie. Na szczęście szybko miałem okazję, aby pokazać na boisku, że jestem przydatny - przyznaje piłkarz.

Wicekapitanem Benedikt Zech

Podczas obozu wybrani zostali też zastępcy Dąbrowskiego. Wicekapitanem w nadchodzącym sezonie będzie Austriak Benedikt Zech. Trzeci w kolejności do noszenia opaski jest z kolei Sebastian Kowalczyk.

Pierwszy mecz w roli kapitana przypadnie Dąbrowskiemu prawdopodobnie na pucharowe starcie z chorwackim NK Osijek. Będzie to starcie w ramach II rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Portowcy zdają sobie sprawę z tego, że na pewno nie będą faworytami tego dwumeczu. - Nie jest to przypadkowa drużyna, mają dobrych piłkarzy i świetnego trenera. To, że do końca sezonu byli w walce o mistrzostwo, też o czymś świadczy. Znamy jednak również swoją wartość i liczymy, że pokażemy się w tym dwumeczu z dobrej strony. Nie przekreślamy samych siebie. Chcemy osiągnąć dobre rezultaty - mówi Dąbrowski.

