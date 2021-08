Przez wielu ekspertów 30-latek z Feldkrich uważany jest za najlepszego stopera w Ekstraklasie. Sprowadzenie go do Szczecina to nie lada osiągnięcie komitetu transferowego Pogoni. A jeśli przypomnimy sobie, że ściągnięcie Austriaka nie kosztowało Portowców ani złotówki, wyczyn jest tym większy.

Pogoń Szczecin. Benedikt Zech gra jak profesor

Kiedy tylko jest zdrowy, Benedikt Zech gra w każdym meczu od pierwszej do ostatniej minuty. Po dwóch latach w Szczecinie wyrobił sobie na tyle silną pozycję w szatni, że koledzy mianowali go wicekapitanem. Pod nieobecność Damiana Dąbrowskiego, to właśnie on wyprowadził Portowców na boisko przed ostatnim meczem z Piastem Gliwice.

Reklama

Łącznie w Ekstraklasie Zech rozegrał 61 meczów. Zobaczył w nich łącznie...2 żółte kartki. To niebywały wyczyn, zwłaszcza dla środkowego obrońcy. Austriak gra na tyle mądrze, że bardzo rzadko zmuszony jest do faulowania rywali. Dla porównania, po zaledwie trzech kolejkach obecnego sezonu już ośmiu ligowców zdążyło obejrzeć po dwie żółte kartki.

Benedikt Zech w dobrej formie na pewno przyda się Portowcom w najbliższą niedzielę. Podopieczni Kosty Runjaica zmierzą się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin, które będzie chciało dobrze wypaść przed własną publicznością.

Jakub Żelepień