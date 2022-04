Niezwykła pomoc w walce o tytuł! Czy będą potrafili to wykorzystać?

Wszystko przez to, że do finału Pucharu Polski awansowały Lech i Raków. W serii gier zaplanowanej na majówkę nie mogą rozgrywać więc swoich meczów. Podjęta została decyzja, aby spotkania z ich udziałem odbyły się awansem 20 kwietnia. Lech Poznań zagra zatem u siebie z Górnikiem Łęczna, a Raków pojedzie na hitowe starcie do Szczecina.

Pogoń Szczecin prosi o pomoc...lotnisko

Zanim jednak dojdzie do potyczki szczecińsko-częstochowskiej, "Portowcy" mają do rozegrania wyjazdowy mecz z Jagiellonią Białystok. Trasa z Pomorza Zachodniego na Podlasie jest bardzo długa. Wyprawa autokarem oznacza około 9-10 godzin w podróży. Klub, również za namową trenera Kosty Runjaica, podjął więc decyzję, aby piłkarze pokonali większość trasy samolotem.

W piątek wyruszą na lotnisko w podszczecińskim Goleniowie. Stamtąd lotem czarterowym udadzą się na lotnisko w Modlinie, aby ostatni etap podróży (około 200 kilometrów) odbyć autokarem. Spotkanie Jagiellonii z Pogonią rozpocznie się natomiast w sobotę o 17:30.

Tuż po meczu szczecinianie ruszą z powrotem na lotnisko w Modlinie. Stamtąd - ponownie czarterem - wylecą do Goleniowa. Na miejscu zostaną przyjęci przez pracowników portu lotniczego, którzy specjalnie dla nich...zostaną dłużej w pracy. Samolot z piłkarzami na pokładzie wyląduje bowiem w Goleniowie już po stałych godzinach pracy portu lotniczego. - W momencie otrzymania informacji o potrzebie wydłużenia godzin pracy lotniska, tak aby bezproblemowo przyjąć czarter z piłkarzami Pogoni Szczecin, nad pozytywną decyzją nie wahaliśmy się ani chwili. Cała załoga portu lotniczego podjęła decyzję o pozostaniu w tym dniu dłużej na swoich stanowiskach, zdając sobie sprawę, jak ważna jest szybka podróż i regeneracja dla piłkarzy, przed kolejnym, jakże ważnym starciem w walce o Mistrzostwo Polski - powiedział Maciej Dziadosz, prezes lotniska.

Pogoń Szczecin. Kosta Runjaic docenia gest

Klub wydał oficjalne stanowisko, w którym podziękował pracownikom portu lotniczego. - Bardzo doceniamy ten gest i mamy olbrzymią satysfakcję, że w tak ważnym momencie sezonu możemy liczyć na lokalne środowisko - czytamy w komunikacie.

Sprawą organizację logistyki meczowej docenił także trener Kosta Runjaic. Niemiec sam był zresztą jednym z pomysłodawców takiego rozwiązania. - Każdy w klubie jest świadomy ważności tego meczu przeciwko Jagiellonii. Dlatego klub umożliwił nam to, abyśmy na mecz do Białegostoku udali się lotem czarterowym, aby ta przerwa regeneracyjna była dla nas jak najkrótsza. Cieszę się, że klub o tym myśli, bo to detale, które są bardzo ważne. Jesteśmy wdzięczni klubowi i prezesowi za tę pomoc. To są te rzeczy, które staram się tutaj od 4,5 roku dodatkowo wdrażać. Oczywiście nie ma gwarancji wyniku po takiej rzeczy, ale te małe detale są bardzo ważne w profesjonalnej piłce - przekonywał szkoleniowiec.

Spotkanie Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin rozpocznie się w sobotę o 17:30. Transmisja w Canal+ Sport. Relacja na żywo w Interii.

Jakub Żelepień, Interia